Эстония может принять до 10 тысяч украинских беженцев

Украинских беженцев любезно принимают за границей и предоставляют жилье. Уже в результате войны в Россию выехали больше миллиона украинцев. Эстония тоже готова принять до 10 тысяч беженцев.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало подтвердила, что Эстония сможет принять до 10 тысяч беженцев из Украины, которые вынуждены бежать из-за военного вторжения РФ.

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Ранее в Эстонии говорили о приеме 2 – 3 тысяч украинских беженцев, однако сейчас страна готова помочь большему числу людей.

На заседании Кабмина обсудили вопросы беженцев и пришли к выводу, что Эстония готова принять 10 000 человек. Столько же хотят принять Латвия и Литва (около 10 – 30 тысяч человек).

По ее словам, основная возможная проблема, связанная с приемом беженцев, носит финансовый характер.

После того, как беженцы прибудут в Эстонию, к ним будет применяться правовая база, принятая в ЕС, что означает автоматическое предоставление временной защиты на год. Наши социальные гарантии будут распространяться на этих людей в большей степени, что означает нагрузку на госбюджет,

– сказала Рийсало.

По данным департамента полиции и пограничной охраны, с 27 февраля по 5 марта в Эстонию прибыли 5 167 граждан Украины, из них 799 – транзитом. Ожидается, что в Эстонии останутся 4 386 человек. Среди прибывших около 1200 детей.

К слову, в то время как по всему миру готовы принимать украинских беженцев, бегущих от войны в Украине, десятки тысяч украинцев возвращаются, чтобы бороться с оккупантами. С начала нападения России на Украину уже вернулись более 140 тысяч украинцев. Из них 80% – мужчины.

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