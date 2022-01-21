Эстония передает Украине противотанковые Javelin
Источник:Kaitseministeerium
Министры обороны стран Балтии выступили с совместным заявлением о передаче оружия Украине. Так, Эстония, в частности, пришлет Киеву противотанковые ракетные комплексы.
Совместное заявление для прессы обнародовали министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
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Страны Балтии получили разрешения от США
Чиновники отметили, что они получили необходимые разрешения от Соединенных Штатов на быстрые поставки оружия в Украину.
Сегодня Украина стоит на передовой военного конфликта с Россией. Надо быть точными – война в Украине продолжается и сегодня, и важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять агрессору,
– сказал министр обороны Эстонии Лаанет.
В странах Балтии подчеркнули, что предоставлением оружия они показывают, что поддержка официальному Киеву – не только на словах. Союзники – едины в своей поддержке, а Эстония выступает инициатором помощи Украине.
Какое вооружение передадут Украине:
- противотанковые ракетные комплексы Javelin,
- переносные зенитно-ракетные комплексы класса "земля-воздух" Stinger,
- другие средства для укрепления независимой обороноспособности Украины.
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Страны Запада готовы передавать Украине оружие: кратко
- Нидерланды открыты к поставкам оборонительного оружия в Украину – из-за угрозы нападения России. Однако для этого должен подать запрос НАТО.
- Также в Минобороны Британии сообщили, что готовы расширить предоставление военной помощи Украине. Лондон уже предоставил Киеву 2 тысячи противотанковых гранатометов.
- Помочь Украине вооружением пообещали и в МИД Канады.
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