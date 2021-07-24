Для борьбы с нелегалами: Эстония подарит Литве 100 километров колючей проволоки

Эстония решила помочь Литве в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси. Они предоставят 100 километров колючей проволоки и 3 беспилотника, надеясь, что это поможет решить проблему.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет во время телефонного разговора с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Он заверил, что в Литве – кризис, и они не оставят своего союзника без помощи.

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"Литва – наш близкий союзник, наша задача – немедленно поддержать ее в этом кризисе", – заявил Лаанет.

Колючую проволоку бесплатно предоставят для того, чтобы Литва смогла ускорить укрепление своей границы. Беспилотные летательные аппараты отправят после 1 августа. Такая техника поможет контролировать границу.

Известно, что о помощи попросили сами же власти Литвы. Дело в том, что они не могут быстро загородить литовско-белорусскую границу из-за отсутствия колючей проволоки.

Литва обратилась и в другие страны

Ближайшая страна к Литве – Польша. Однако там не могут помочь, ведь и сами нуждаются в колючей проволоке для собственной границы. Также Литва ведет переговоры с Данией и Словенией.

Мигранты из Беларуси: коротко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов. Об этом он сказал еще в июне 2020 года.

В то же время пограничники Литвы в том же месяце поймали более 400 человек. Как известно, обычно мигранты-нелегалы – из Сирии, Ирана и Ирака.

Впоследствии Литва даже была вынуждена объявить чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси. Это произошло 3 июля 2021 года.

На границе должны загородить участок длиной 550 километров.