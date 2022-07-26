Эстония попытается остановить выдачу виз россиянам на уровне ЕС
Источник:ERR
Эстония готовит предложения для Евросоюза, чтобы прекратить выдачу виз россиянам. Это хотят сделать в ближайшие недели.
Дело в том, что граждане государства-агрессора злоупотребляют визами. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Кстати Эстония будет отбирать паспорта у натурализованных граждан, воюющих против Украины
Едут в Лувр, когда в Украине убивают детей
Россияне массово выезжают через западную границу россии. Едут через Финляндию, Латвию, Литву.
Чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно,
– подчеркнул Рейнсалу.
Это уже рассматривалось раньше
Чиновник отметил, что вопрос о визах для россиян уже обсуждали в Евросоюзе в марте. Однако тогда поездки не были столь массовыми, потому что в россии были ограничения из-за коронавируса.
МИД Эстонии хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели. Рейнсалу отметил, что озвучил данную проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии. Его страна будет в дальнейшем консультироваться с правительствами региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе. Нужно, чтобы все страны были за.
Напомним, в марте Эстония перестала выдавать туристические визы россиянам.
Может заинтересовать – дипломат спрогнозировал, разорвет ли Эстония дипломатические связи с россией: видео