Эстония попытается остановить выдачу виз россиянам на уровне ЕС

26 июля 2022 , 13:38
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Источник:

ERR

Эстония готовит предложения для Евросоюза, чтобы прекратить выдачу виз россиянам. Это хотят сделать в ближайшие недели.

Дело в том, что граждане государства-агрессора злоупотребляют визами. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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Едут в Лувр, когда в Украине убивают детей

Россияне массово выезжают через западную границу россии. Едут через Финляндию, Латвию, Литву.

Чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно,
– подчеркнул Рейнсалу.

Это уже рассматривалось раньше

Чиновник отметил, что вопрос о визах для россиян уже обсуждали в Евросоюзе в марте. Однако тогда поездки не были столь массовыми, потому что в россии были ограничения из-за коронавируса.

МИД Эстонии хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели. Рейнсалу отметил, что озвучил данную проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии. Его страна будет в дальнейшем консультироваться с правительствами региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе. Нужно, чтобы все страны были за.

Напомним, в марте Эстония перестала выдавать туристические визы россиянам.

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Автор: Ольга Музика