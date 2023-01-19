Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

Правительство Эстонии решило предоставить Украине еще больше военной помощи. Ее сумма составляет 113 миллионов евро.

В новый пакет эстонской помощи входит противотанковое оружие и боеприпасы. Кстати, ранее Эстония также утвердила пакет военной помощи ВСУ.

Обратите внимание Эстония начала работать над конфискацией российских активов

Чем Эстония еще поможет Украине

В военную помощь войдут гаубицы, боеприпасы, а также автомобили поддержки для артиллерийских подразделений и гранатометов.

Эстония предоставит нашему государству десятки 155 миллиметровых и 122 миллиметровых гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков для их использования, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

Военная помощь Эстонии Украине увеличится до 370 миллионов евро, поскольку новая помощь составляет 113 миллионов евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным Эстонией до сих пор.

Эстонцы знают из своей болезненной истории, что происходит, когда зло побеждает и великая страна поглощает малые. Если Украина рухнет, свобода в других частях света также окажется под угрозой. Помогая Украине защитить свою независимость, мы защищаем право всех стран, в том числе и Эстонии, на свободу и демократию,

– заявила премьер-министр Кая Каллас.

Она подчеркнула, что необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине. По словам Каллас, Украина сама обратилась к Эстонии с просьбой об этой помощи, а также необходимость этого конкретного оружия подчеркивал Владимир Зеленский.

"Государство и народ Украины смогли очень умело использовать нашу военную помощь. Мы все хотим, чтобы война закончилась, но Россия направила четкий сигнал, что она планирует продолжать свою захватническую войну. Поэтому свободный мир должен продолжать оказывать вооруженную помощь Украине и делать это еще быстрее и в гораздо больших масштабах, чем раньше", – добавила Каллас.

Президент Владимир Зеленский также поблагодарил Эстонию за самый большой пакет военной помощи, включая гаубицы, гранатометы и боеприпасы.

"Эстонское правительство на деле продемонстрировало свою искреннюю поддержку Украины в борьбе с агрессором. Мы это ценим. Это инвестиция в нашу общую победу!" – отметил Зеленский.

Как другие страны помогают Украине