Привет Александру Невскому: Эстония построит 600 бункеров, чтобы остановить потенциальное наступление россиян

В НАТО готовятся к возможной агрессии со стороны России. В частности, страны Балтии возводят оборонные сооружения.

В Риге 19 января было принято соглашение, согласно которому Эстония, Латвия и Литва создадут Балтийскую оборонную зону на границе с Россией и Беларусью. Речь в том числе об "объектах физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра".

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Что известно о линии обороны в Эстонии

Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию для России как можно выше,

– говорит Кайдо Тийтус, советник вице-канцлера министерства обороны.

Линию обороны построят на восточной границе страны, и она будет насчитывать около 600 бетонных бункеров за примерно 60 миллионов евро. Большинство бункеров появится в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, но некоторые построят и у Чудского озера..

Озеро известно также Чудско-Псковское или Lake Peipus. Оно принадлежит сразу двум государствам – Эстонии и России. Если посмотреть на карту, то идея обеспечить безопасность озера кажется более чем логичной. В этом месте происходило так называемое Ледовое побоище – битва Александра Невского против Ливонского ордена. Впрочем, одноименный советский фильм "Александр Невский" породил много мифов вокруг фигуры князя и тех событий, а археологи спорят, где именно происходило сражение.

Где находится Чудское озеро: показываем на карте

Регион Ида-Вирумаа расположен на севере Чудского озера.

Похожую оборонную зону создадут Латвия и Литва – об этом договорились 19 января. НАТО считает все три страны Балтии одной оперативной зоной.

Как бункеры помогут защититься от России

В эстонском минобороны убеждены, что "объекты физической защиты на границе нужны для того, чтобы в случае необходимости защитить территорию Эстонии с первого метра". В случае нападения россиян они задержат врага на границе и дадут возможность союзникам прийти на помощь.

Планируется, что бункеры выдержат прямое попадание снаряда калибра 152 миллиметра. Так что эстонские военные будут защищены от вражеского огня противника и обломков снарядов.

Каждый бункер рассчитан на десять человек. Размер бункера составляет 30 – 35 квадратных метров, и он спроектирован таким образом, чтобы подразделение могло противостоять противнику в течение более длительного времени. Кроме прочего, в каждом бункере есть еще и спальное место,

– говорится в материале.

К строительству бункеров решили прибегнуть потому, что имеющиеся защитные ограждения не помогут в случае войны. Если Россия действительно нападет на НАТО, военные развернут более прочную защиту – "зубы дракона" (танковые заграждения), мины и заграждения из колючей проволоки. Одних бункеров будет мало.

Во время войны бункер, а в мирное время – подвал для картофеля

Эстонское оборонное ведомство обратится к землевладельцам, на землях которых построят бункеры.

"Министерство обороны и Силы обороны во время переговоров рассчитывают на понимание землевладельцев. Как правило, после установки бункера он будет мало беспокоить землевладельцев, поскольку никакой активной деятельности там не будет. При необходимости Силы обороны также могут заключить с землевладельцем договор, согласно которому он может использовать бункер Сил обороны как подвал и хранить там, например, свой картофель", – пишут журналисты.

Еще не известно, как будут выглядеть бункеры, но обещают, что их не будет заметно. Планируется, что они будут похожи на обычные погреба и не нанесут вреда ландшафту.

Все сооружения будут иметь запирающиеся двери, впрочем, их не будут постоянно охранять или прятать за забором.

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Как Россия может напасть на НАТО

Немецкое издание предположило, что нападение на страны Балтии начнется с нагнетания ситуации в регионе. Россияне будут пробовать рассорить русскоязычное население и балтийские народы, а затем заявят о необходимости "защитить" соотечественников.