Эстония заявила, что Россия попытается атаковать пограничье Харьковщины: какая позиция Украины

В Генштабе Эстонии заявили, что российская армия в ближайшее время может попытаться атаковать пограничье Харьковской области. Кроме того, в эстонской разведке считают, что Кремль готовится к очередному штурму в районе Авдеевки Донецкой области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Ведь Украина должна быть готова круглосуточно, пишет 24 Канал.

Смотрите также ВСУ сдерживают российские войска на Авдеевском и Купянском направлениях: карта фронта 27 января

Что заявил Генштаб Эстонии о вероятном наступлении на Харьковщину

Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо на брифинге 26 января заявил, что в ближайшие недели Россия может попытаться атаковать приграничные районы Белгородской и Харьковской областей, чтобы оттянуть украинские подразделения по направлению Купянска, который находится под основным ударом российских сил.

Издание ERR также сообщило со ссылкой на Ребо, что на Донецком направлении наиболее активные бои идут у Бахмута, Авдеевки и Донецка.

И совершенно очевидно, что основной упор в наступлении делается на Авдеевку, где, по сообщениям, путинские подразделения также были отмечены как таковые, что проводят разведку и разные маневры внутри города. Но это не значит, что им удалось прорваться или что они препятствуют логистике украинских вооруженных сил,

– сказал полковник.

Он также добавил, что на Запорожском направлении активные бои идут преимущественно к югу от Великой Новоселки, где ни одна из сторон не продвигается вперед. Относительно Херсонского направления, то там Украина удерживает плацдарм на восточном берегу Днепра, связывая там подразделения вооруженных сил России, которые не смогли оттеснить украинцев, несмотря на разные попытки наступления.

Какой позиции придерживаются в Украине

Конечно, Россия может проводить определенные наступательные действия по любому из направлений. Это и Север, и северо-восточное Волчанское направление, и восточное направление, где он фактически уже реализует такие планы. Здесь мы должны вместе с нашими военными работать над повышением обороноспособности, над фортификационными сооружениями, чтобы наши Вооруженные Силы были максимально эффективны на поле боя,

– заявил Олег Синегубов.

Чиновник уточнил, что они работают круглосуточно и следят за войсками, которые могут быть против нас и на севере, это Белгородское направление, и на Волчанском направлении, и на Купянском направлении. В частности, для того, чтобы вовремя реагировать на такие угрозы и принимать оперативные меры.

Олег Синегубов заявил о том, что враг возобновил интенсивность наступательных действий на двух направлениях: Синьковка и Табаевка. По его словам, это направление немного южнее города Купянска, которое также достаточно тяжелое, однако полностью контролируемое нашими Вооруженными Силами.

Прес-офицер командования Сухопутных войск ВСУ заявил в эфире телеканала "Эспрессо", что отсутствуют признаки подготовки оккупантов к наступлению на Харьков.

Количество российских войск, находящихся на северной границе отслеживается. В настоящее время война продолжается в так называемом "онлайн режиме". Создать скрытые перемещения сил и средств, для обеих сторон, практически невозможно,

– заявил спикер.

По его словам, Украина осуществляет укрепление на северной границе. То есть, есть силы и средства, производится инженерное оборудование границы. Поэтому для харьковчан угрозы с севера нет.

Эстонская разведка заметила ослабление наступления России на Украину

Руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил на брифинге, как передает издание ERR, что Россия постепенно уменьшает интенсивность наступательных действий на поле боя в Украине, но готовится к очередному штурму в районе стратегически важной Авдеевки Донецкой области.

Общая интенсивность боевых действий снизилась по сравнению с предыдущими неделями, за одним исключением. В районе Авдеевки количество обстрелов со стороны России имеет тенденцию к росту,

– заявил эстонский полковник.

Он отметил, что снижение боевой активности в основном связано с изменением погоды. Ведь увеличилось количество осадков и сохранилась плюсовая температура, поэтому почва размерзает и становится труднопроходимой для техники.

Кроме того, Антс Кивисельг заверил, что Россия продолжает активные бои в районе Авдеевки, вероятно, готовясь к очередной попытке прорыва.

"Можно с уверенностью сказать, что наступательная активность с российской стороны начинает демонстрировать признаки понижения в общем контексте с ухудшением погодных условий. Если мобильность будет замедлена, бронетехника – заторможена, окопы – будут заполняться водой, тем более начнет проявляться битва воли, и нет сомнений, что у Украины будет гораздо больше воли, чтобы выиграть эти сражения в защиту собственной страны", – сказал глава разведки Эстонии.

Смотрите также Что означает призывы к прекращению огня: в ISW оценили мотивы Путина

По его словам, на южном участке фронта украинские силы смогли удержать занятые ими территории, особенно на восточном берегу Днепра. Так что оперативный прорыв России в Украине в ближайшие недели маловероятен.