Эстонские военные случайно обстреляли британских в Мали

Эстонские военные в Мали открыли огонь по солдатам из Великобритании. Утверждают, что стрельбу начали случайно.

К военной базе подъехал микроавтобус с британскими солдатами и членами спецподразделения RAF. Эстонские военнослужащие говорят, что британцы не сообщили персоналу о приближении, как должно быть по правилам.

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Есть ли пострадавшие

Стрельбу подтвердил глава пресс-службы Сил обороны Таави Каротам. По его словам, эстонские военнослужащие правильно выполнили все предусмотренные процедурой правила. Также он отметил, что пострадавших не было.

Член британского подразделения сообщил, что пули попали в британский автомобиль, но трагедии удалось избежать, пишет The Sun.

Если бы пуля уклонилась на несколько дюймов в сторону, военный представитель должен был бы постучаться в дверь чьей-то матери,

– сказал мужчина.

Что происходит в Мали