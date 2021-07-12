Эстонский посол в аэропорту Варшавы не хотел надеть маску: самолет улетел без него

Хейти Мяемееса в аэропорту Варшавы не пустили на самолет в Нур-Султан, столицу Казахстана. Это произошло потому, что он не хотел надеть маску.

Инцидент произошел в в ночь на 12 июля. Из-за нарушения работники аэропорта вызвали полицию.

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Посол Эстонии не захотел надевать маску

Посол Эстонии в Казахстане Хейти Мяемеес должен был сесть на самолет в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве. Однако за несколько минут до полуночи случился инцидент.

Руководители компании, которая обслуживает самолеты в аэропорту, отказались пропустить мужчину на борт. Причина отказа – мужчина не хотел надевать маску.

Более того, он был агрессивен. Поэтому работники вызвали службу охраны аэропорта.

Самолет улетел без Хейти Мяемееса

Мужчину вывели из зоны паспортного контроля и передали полиции. Через несколько минут он успокоился – надел маску и показал полиции свой дипломатический паспорт. После этого вышел из здания аэропорта, так и не улетев в Казахстан.

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