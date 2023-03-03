Эта армия после войны будет очень опытна, – президент Латвии о вступлении Украины в НАТО

Украина должна стать членом НАТО после войны с Россией. Вооруженные силы Украины уже доказали, что одна из самых опытных армий в мире.

Об этом заявил президент Латвийской Республики Эгилс Левитс в ходе пресс-конференции 3 марта во Львове, сообщает 24 Канал.

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После войны Украина будет одной из самых опытных и потенциальных армий в мире.

Это важно для НАТО, для усиления сил НАТО.

– заявил Эгилс Левитс.

Вступление Украины в НАТО: актуально о главном

30 сентября 2020 года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО.

Владимир Зеленский считает, что сроки присоединения к Альянсу зависят уже не от Украины. Киев максимально поддерживает этот геополитический курс и показывает это на поле боя.

Однако преградой к присоединению Украины к Североатлантическому Альянсу является не только российская вооруженная агрессия на территории нашей страны, но и позиция Венгрии, подыгрывающая имперскому путинскому режиму.

К слову, президент Владимир Зеленский получил приглашение на участие в саммите НАТО, что свидетельствует о фактическом членстве нашей страны в Альянсе.

Это уже третий с самого начала полномасштабного вторжения России визит в Украину президента Латвии. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера за поддержку украинского народа.