Эта армия после войны будет очень опытна, – президент Латвии о вступлении Украины в НАТО
3 марта 2023, 14:58Читати новину українською
Украина должна стать членом НАТО после войны с Россией. Вооруженные силы Украины уже доказали, что одна из самых опытных армий в мире.
Об этом заявил президент Латвийской Республики Эгилс Левитс в ходе пресс-конференции 3 марта во Львове, сообщает 24 Канал.
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После войны Украина будет одной из самых опытных и потенциальных армий в мире.
Это важно для НАТО, для усиления сил НАТО.
– заявил Эгилс Левитс.
Вступление Украины в НАТО: актуально о главном
- 30 сентября 2020 года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО.
- Владимир Зеленский считает, что сроки присоединения к Альянсу зависят уже не от Украины. Киев максимально поддерживает этот геополитический курс и показывает это на поле боя.
- Однако преградой к присоединению Украины к Североатлантическому Альянсу является не только российская вооруженная агрессия на территории нашей страны, но и позиция Венгрии, подыгрывающая имперскому путинскому режиму.
- К слову, президент Владимир Зеленский получил приглашение на участие в саммите НАТО, что свидетельствует о фактическом членстве нашей страны в Альянсе.