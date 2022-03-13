Эта война началась с Крыма и его деоккупацией должна закончиться, – главный муфтий полуострова

Россия утром 24 февраля приступила к новой горячей фазе войны против Украины. Боевые действия на нашей территории продолжаются уже больше 8 лет.

Окончательно завершиться они должны деоккупацией Крыма. Об этом сообщил главный муфтий полуострова Айдер Рустемов в эфире турецкого телевидения.

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Глава Духовного управления крымских мусульман рассказал о ситуации в столице Украины и необходимости большей и открытой поддержки Турции.

Эта дикая, беспрецедентная война началась с Крыма и должна закончиться деоккупацией Крыма,

– сказал Айдер Рустемов.

Дмитрий Кулеба заявил, что Крым – наша земля, и сколько бы времени это ни заняло, будет только нашей.

Напомним, что в 2014 году Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма. Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала остров. Запад не признал аннексию и ввел санкции против Москвы.

Как это было – оккупация Крыма Россией в 2014 году: смотрите видео