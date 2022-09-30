Эти люди становятся россиянами навсегда, – Путин обратился к Киеву и предложил переговоры

Президент России Владимир Путин обратился к Киеву с предложением продлить переговоры. В то же время сказал, что люди, оставшиеся на только что аннексированных им территориях, становятся россиянами навсегда

Об этом российский диктатор заявил во время своего "срочного обращения" по поводу аннексии оккупированных территорий. В то время как российские войска беспощадно обстреливают украинские города, Путин призвал Киев прекратить огонь.

Внимание Путин цинично объявил об аннексии временно оккупированных территорий Украины

Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернутся за стол переговоров. Мы готовы к этому. Но выбор народа этих областей сделан. Россия его не изменит,

– цинично заявил Путин.

Однако исключил любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

"Мы готовы к этому. Но выбор народа этих областей сделан. Россия его не изменит", – добавил диктатор.

Диктатор Путин считает фейковые результаты псевдореферендумов волеизъявлением самих жителей территорий этих четырех областей.

Киев должен уважительно относиться к выбору "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру,

– разошелся в своих заявлениях Путин.

Безумное заявление об аннексии 4 украинских областей

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября объявил о решении включить в состав России территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

В Офисе Президента уже прокомментировали такие заявления Путина. В частности, его глава Андрей Ермак подчеркнул, что Украина продолжит освобождать временно оккупированные территории, несмотря на заявления диктатора, потому что Украина – едина.

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