7 признаков того, что вам нужно обновить свой роутер

Чувствуете низкую скорость интернета или частые отключения? Возможно, пришло время приобрести новый роутер. Вот основные признаки, которые указывают на то, что ваш маршрутизатор нуждается в обновлении.

24 Канал подготовил перечень признаков, на которые стоит обратить внимание. Скорее всего, вам пора менять роутер, если вы наблюдаете хотя бы несколько этих моментов.

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1. Снижение скорости и частые обрывы соединения

Если ваше некогда быстрое интернет-соединение теперь не загружает веб-страницы, буферизирует во время потоковой передачи или прерывает игры и онлайн-встречи, ваш маршрутизатор может быть устаревшим.

Добавление новых устройств в сеть может перегрузить старый роутер, что приведет к снижению скорости и частым отключениям. Обновление до маршрутизатора с лучшими техническими характеристиками может работать на более высоких скоростях и поддерживать больше устройств, обеспечивая стабильное соединение.

2. Ограниченное покрытие и мертвые зоны

Старые маршрутизаторы часто имеют уменьшенный радиус действия и уровень сигнала, что приводит к слабому соединению или мертвым зонам в вашем доме. Если вы расширили жилую площадь или переехали в больший дом, старый роутер может не обеспечивать достаточного покрытия.

Обновление до роутера с несколькими антеннами может обеспечить более широкое покрытие и стабильное соединение по всему дому. Кроме того, при выборе роутера следует обратить внимание на

3. Не дает вам скорости, за которую вы платите

Многие старые маршрутизаторы не поддерживают новые стандарты Wi-Fi и не имеют достаточного аппаратного обеспечения для достижения более высоких скоростей. Вероятнее всего, ваш обычный роутер не поддерживает скорости в 1 Гигабит.

Если ваш интернет-план предлагает большую скорость, чем может обеспечить ваш маршрутизатор, вы не получаете полной выгоды от услуги. Обновление до нового маршрутизатора, который поддерживает более новые стандарты Wi-Fi, такие как Wi-Fi 5, 6, 6E или 7, может максимизировать скорость вашего интернета.

4. Маршрутизатор больше не получает обновления микропрограммы

Обновления микропрограммы необходимы для поддержания безопасной и эффективной работы сети. Если ваш маршрутизатор больше не получает обновления от производителя, он становится уязвимым к рискам безопасности и проблемам с производительностью.

Новый маршрутизатор гарантирует, что вы продолжите получать обновления, улучшая производительность и безопасность, а это может быть критическим моментом, поэтому следует хотя бы один раз в несколько лет покупать новый роутер.

5. Роутер существенно перегревается и часто перезагружается

Чрезмерный нагрев маршрутизатора может свидетельствовать о том, что он работает слишком интенсивно или имеет внутренний износ. Перегрев может вызывать внезапные отключения, частые перезагрузки и обрывы соединений.

Если размещение роутера в хорошо проветриваемом помещении и очистка вентиляционных отверстий не помогло, пришло время приобрести новый роутер. Это обеспечит стабильную работу.

6. Отсутствуют расширенные функции

Современные маршрутизаторы оснащены расширенными функциями, такими как усиление сигнала путем наложения волн, MIMO (множественный вход, множественный выход) и ячеистая сеть, которые улучшают уровень сигнала, сокращают время ожидания и расширяют зону покрытия.

Более новые роутеры также могут поддерживать новейшие протоколы безопасности, такие как WPA3, обеспечивающие усиленную защиту от киберугроз. Если вашему роутеру не хватает этих функций, его стоит обновить.

7. Вашему маршрутизатору больше 10 лет

Маршрутизаторы, которым больше десяти лет откровенно технически устаревшие. Они могут не поддерживать новейшие стандарты или технологии, иметь изношенные компоненты, не иметь расширенных функций и не поддерживать протоколы безопасности.

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Если ваш старый маршрутизатор ограничивает производительность или безопасность вашего Интернета, пришло время его обновить. Новые маршрутизаторы также предлагают такие функции, как родительский контроль и лучшее покрытие, что делает их более подходящими для современных домов.