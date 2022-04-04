Эти санкции не работают, нужны новые, – премьер Польши о зверствах на Киевщине

После зверств россиян в Киевской области польский премьер считает, что действующих санкций против России недостаточно. Матеуш Моравецкий призвал принять такие ограничения, которые сломают машину Путина.

Об этом сообщили в Канцелярии главы правительства Польши. В сообщении также призывали не угождать некоторым европейским лидерам.

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Нужно сломать военную машину Путина, – Моравецкий

Нужны четкие, жесткие санкции. Нынешние не работают и нужны решительные действия, чтобы сломать военную машину Путина. Иначе погибнет больше невинных людей,

– подчеркнул Моравецкий.

Напомним, ранее о том, что в ЕС собираются принять новый пакет санкций писали СМИ. Вероятно, говорят источники чиновников, решение будет "на столе" уже 6 апреля. Будут обсуждаться и возможное эмбарго на энергоресурсы, закрытие портов и персональные санкции.

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Подтвердил версию о более жестких санкциях против государства-агрессора и президент Франции Эммануэль Макрон. Он также назвал среди возможных ограничений – эмбарго на нефть и горючее.