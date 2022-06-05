Эти удары имеют одну цель – убить как можно больше, – ОП о ракетных обстрелах Киева

Кремль каждый раз прибегает к новым коварным атакам Украины. По словам Михаила Подоляка, россияне делают все, чтобы убить самое большое количество украинских граждан.

Об этом советник главы Офиса Президента написал в соцсетях. Он упомянул и президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего "не унижать Россию".

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Подоляк назвал цель российских ударов по Киеву

Пока кто-то просит "не унижать", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше,

– заметил Подоляк.

Советник главы ОП уверен: каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ. Речь прежде всего о шагах Евросоюза по введению новых санкций и передаче мощного оружия Украине, чтобы и противостояла агрессору.

Взрывы в Киеве раздались около 5:00 утра

Отметим, что утром около пяти часов почти по всей Украине раздались сигналы о воздушной тревоге. Сразу после этого жители Киева сообщили, что слышали взрывы. Над городом поднялись столбы дыма.

Впоследствии то, что столица попала под удар, подтвердил и мэр Виталий Кличко . Он отметил, что взрывы произошли в Днепровском и Дарницком районах.

Известно об одном пострадавшем человеке

О жертвах в результате обстрела информации нет, однако известно, что один человек попал в больницу. По словам советника главы Офиса Президента Сергея Лещенко, враги попали по объектам железной дороги.

В Броварах призвали закрывать окна

Информацию о взрывах обнародовал и мэр Броваров Игорь Сапожко, отметил, что удар был рядом с территорией общины. Жителей города попросили не открывать окна – из-за едкого запаха и дыма.

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Враг кипит по населенным пунктам Украины: коротко

По словам президента Владимира Зеленского , по состоянию на 4 июня Россия выпустила по Украине более 2,5 тысяч ракет.

Накануне россияне цинично обстреляли жилые кварталы Донецка : погибшие и раненые. Делали они это с оккупированных территорий, чтобы обвинить ВСУ.

По Луганщине враги били из всего возможного вооружения. В Лисичанске они полностью разрушили гуманитарный штаб, почту и отделения полиции. В результате обстрелов погибла женщина.

На Юге оккупанты атаковали побережье Николаевщины: порты и зернохранилища. Украинская ПВО сбила 2 ракеты.

Зеленский о ракетных обстрелах Украины