Этим вредят ВСУ, – Маляр отреагировала на информацию о занятых улицах в Херсоне

Украинские защитники решительно продвигаются в направлении Херсона. Однако любую информацию на этот счет следует распространять очень осторожно, чтобы не навредить нашим защитникам.

Как пояснила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной и вредит ВСУ.

Важно Сгорели здания, погиб скот: в Херсонской области в результате обстрелов произошел масштабный пожар

Она привела жизненный пример: бывает, что маленький ребенок из-за невозможности осознать последствия может задушить в искренних крепких объятиях котенка или другое животное.

Поэтому даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не надо писать в соцсетях детали военных операций ВСУ. Более того, источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, потому что имеют представление только о фрагменте,

– констатировала Маляр.

Она пояснила, что сейчас двое бывших нардепов и один действующий начали писать об:

оружии, которое применяется на Херсонском направлении,

хороших новостях из города,

занятых улицах в Херсоне и др.

"И этим они вредят ВСУ. Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба", – подчеркнула заместитель министра обороны.



Пост Виталия Куприя о занятых улицах в Херсоне / Скриншот 24 канала

Распространение информации во время войны

По ее словам, во время войны военная информация сознательно подается с опозданием во времени – таково правило информирования в условиях военного положения. Оно обусловлено военной целесообразностью при проведении операций и мерами безопасности.

Это означает, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), – наносит вред нашим Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач,

– подытожила она.

ВСУ приближаются к Херсону

Украина начнет освобождать Херсонскую область, несмотря на попытки российских оккупантов строить оборонительные сооружения в городе. Вооруженные силы уже продвигаются вперед и имеют успехи на линии фронта. Заместитель Херсонской военной администрации Сергей Хлань отметил, что контрнаступление ВСУ уже не остановить и оккупанты понимают это.

Сейчас войска готовятся к обороне Херсона, пока ВСУ ведут наступления. Как сообщают местные жители, в промышленных районах строятся оборонительные укрепления. Они готовятся к уличным боям, потому что понимают, что наступление ВСУ им не остановить,

– отметил Хлань.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк также подтвердила, что действия украинских военных на Херсонском направлении сейчас достаточно успешны.

Людям лучше эвакуироваться из Херсона

Как сообщил на днях Сергей Хлань, российские оккупанты начали готовиться к бою за Херсон. Жителей города и области начали просить эвакуироваться при первой же возможности.

По его словам, в ВСУ уже начинает поступать тяжелое оружие, которое так необходимо для контрнаступления наших героев. Что касается волнений о безопасности мирного населения, то они небезосновательны – враг будет устраивать террористические акты и пытаться обвинить в них ВСУ.

Партизаны расправились с оккупантами в кафе Херсона: смотрите видео