Это 10 минут от моего дома, - Железняк об обстреле детской больницы в Мариуполе

Российские террористы нанесли позорный авиаудар по детской больнице в Мариуполе. На трагедию отреагировал нардеп Ярослав Железняк.

Нардеп рассказал, что больница расположена недалеко от его дома – буквально 10 минут пешком. Недавно в больнице только завершили ремонт.

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Нардеп рассказал, что в больнице когда-то трудились его родственники.

Моя мама и бабушка когда-то работали там,

– отметил нардеп.

Сейчас на месте позорного преступления стражи порядка собирают доказательную базу для трибунала в Гааге. Число жертв и пострадавших в результате авиаудара устанавливается.

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