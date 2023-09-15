Я – не Медведчук: Шуфрич прокомментировал подозрение и обыски

В Печерском районном суде города Киева избирают меру пресечения Нестору Шуфричу. Во время заседания он пытался оправдаться и прокомментировал как подозрение, так и находки в его доме.

Депутат, обвиняемый в государственной измене, отметил, что "и смешно, и грешно" ему от того, в чем его обвиняют. Нестор Шуфрич отметил, что суть обвинения состоит в том, что он якобы сделал депутатские запросы.

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Винит во всем депутатские запросы

Нестор Шуфрич, правда, уверяет, что по меньшей мере два запроса подписаны не им.

"Суть вопроса по запросам: выяснение обстоятельств – внимание – похищение Чауса во времена Порошенко. В этом усмотрели государственную измену. Публичные запросы, публичные ответы, даже если кто-то воспользовался моими бланками, потому что подписи не мои стоят – это однозначно. Я не вижу вопрос: где здесь преступление", – отметил он.

Опального нардепа спросили о его связи с Владимиром Сивковичем и о том, что он мог выполнять его поручения. На что Нестор Шуфрич начал огрызаться.

Вы представляете, где Сивкович, а где я? Я не тот человек, который выполняет указания,

– заявил он.

Нестор Шуфрич отметил, что знает Сивковича, ведь они работали вместе. Он заверил, что "можно посадить полстраны", если винить других людей только из-за их знакомств. Задержанный нардеп отметил, что после начала полномасштабного вторжения не общался с политиком.

Спросили его также о российской и советской символике, обнаруженной во время обысков. По его словам, так говорить о находках "не корректно, потому что это артефакты". Шуфрич добавил, что среди обнаружено было "много украинских артефактов". Он добавил, что он коллекционер и что у него в декларации несколько тысяч орденов.

Это не российская символика. Это были предметы времен до Советского периода. То есть, это не российская сегодняшняя. А показанные вам медали – это медали к 75-летию победы над фашизмом. Я не понимаю, в чем там криминал,

– отреагировал он на вопрос о советской символике.

Что касается мундиров, то они, уверяет Шуфрич, принадлежали прадеду его супруги.

Уверял, что активно вел переговоры с тремя странами, чтобы они поддержали вступление Украины в ЕС. И 21 сентября у него запланирована встреча с главой одной из них. И именно поэтому его защита настаивает на том, чтобы его не брали под стражу.

Что касается НАТО. Я бы и сегодня не настаивал на этом вопросе, но больше никогда не поверю россиянам так, как я им верил. Потому что они однажды, напав на нас... я, к сожалению, вынужден думать, что во времена моих сыновей и внуков появится еще один безумный "Путин-2" и снова решит нас захватить,

– убеждал журналистов он.

Нестор Шуфрич уверяет, что "почему-то нужно шоу, чтобы зачем-то отвлечь общество". Но он готов принести себя в жертву, чтобы завершилась война.

Если для победы в этой войне нужно со мной так поступать, я это выдержу. Но чтобы была эта победа. Я желаю и требую этой победы,

– продолжил уверять он.

Нестор Шуфрич отметил, что около 80 дней этого года находился за границей в официальных командировках. И он каждый раз возвращался в Украину, "возвращался и вернулся с результатом".

Об обмене Медведчука

Нестор Шуфрич заверил, что он не Медведчук, "который сказал, что никогда не согласится на обмен, а затем согласился".

Я – гражданин Украины. И я никогда не буду просить меня на кого-то обменять. Я абсолютно убежден в абсурдности обвинения,

– подчеркнул он.

Напомним, что 15 сентября Нестору Шуфричу СБУ вручила сообщение о подозрении в государственной измене. Следствие установило, что нардеп систематически в выступлениях и интервью распространял российские нарративы, чем проводил подрывную деятельность против Украины.