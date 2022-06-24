Они будут пробовать форсировать Северский Донец, хотя для россиян это непросто. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По его словам, украинские защитники уже неоднократно демонстрировали, как они могут уничтожать понтонные мосты врага.

Для них (россиян – 24 канал) это всегда связано с риском. Надо понимать, Лисичанск расположен таким образом, что у нас там есть возможность получать господствующие позиции,

– сообщил Александр Мусиенко.

Он объяснил, что с точки зрения военной тактики у нас есть возможность эффективно видеть как возможные направления, где враг захочет начать форсирование, так и помешать этому.

"Поэтому пусть они пробуют. Я думаю, что наши силы это понимают, видят и готовятся к тому, чтобы помешать этим планам", - добавил Мусиенко.

Александр Мусиенко объяснил, какая ситуация возле Лисичанска: смотрите видео

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