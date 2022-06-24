Вони будуть пробувати форсувати Сіверський Донець, хоча для росіян це непросто. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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За його словами, українські захисники вже не раз демонстрували, як вони можуть знищувати понтонні мости ворога.
Для них (росіян – 24 канал) це завжди все повʼязано з ризиком. Треба розуміти, Лисичанськ розташований таким чином, що в нас там є можливість отримувати панівні позиції,
– повідомив Олександр Мусієнко.
Він пояснив, що з точки зору військової тактики у нас є можливість ефективно бачити, як можливі напрямки, де ворог захоче розпочати форсування, так і завадити цьому.
"Тому нехай вони пробують. Я думаю, що наші сили це розуміють, бачать й відповідно готуються до того, щоб завадити цим планам", – додав Мусієнко.
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Останні новини щодо війни Росії проти України
- Російські військові останніми тижнями завдавали масованих ударів по Лисичанську в Луганській області. Наразі війська агресора просуваються у бік міста зі сторони Золотого та Тошківки.
- Українські військові продовжують титанічно протистояти ворогові. На Донеччині, де окупанти перейшли більше до оборони, вдалось не лише виявити ворожі ДРГ, а й розбити їх.
- У Попасній, що на Луганщині, після російських атак не залишилося жодного вцілілого будинку. В мережі поширили відео, на якому показали, що сталося з містом. Менш як хвилинного запису достатньо для розуміння того, який вигляд має російське "звільнення".
- Українські захисники не виключають, що найближчим часом доведеться залишити Сєвєродонецьк і відійти на укріплення позицій.
- Російські загарбники можуть сповільнити темпи свого наступу. І це відбудеться незалежно від того, чи вдасться їм захопити Сєвєродонецьк. До такого висновку дійшли в Інституті з вивчення війни. Там також зауважили, що наші військові роблять усе можливе для того, щоб сповільнити ворога.