Это будет их конец, – в DEJURE объяснили, почему Фемида боится судебной реформы
Источник:24 канал
На повестке дня врага – разрушить судебную реформу. На этот раз он решил действовать тоньше – сделать это через Верховный Суд руками судей, якобы чтобы была легитимность.
Судьи-коррупционеры просто очень боятся этой реформы. Об этом в эфире 24 канала сказал председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков.
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Жернаков: Боятся реформу как огня
По его словам, судьи знают, что как только независимые международные эксперты возьмутся за реформирование Высшего совета правосудия, из него выбросят всех, кто годами порочил судебную систему и хранил коррупционеров на своих местах.
Поэтому они боятся сильно, как огня, эту реформу. Если она воплотится – это будет их конец,
– отметил Жернаков.
Он пояснил, что именно поэтому они решили обратиться в Конституционный Суд. В то же время в КСУ сидят уже другие судьи, которые также имеют конфликт интересов. Там уже готовы эту реформу отменять и, вероятнее всего, отменят.Кстати! В DEJURE отмечают, что сейчас единственный, кто может исправить ситуацию, это Зеленский. Ведь на нем – полная политическая ответственность за успех реформы.
В чем проблема реформы
В реформе 2016 года, как рассказал Жернаков, одна из хороших вещей, которая была предусмотрена, это решение об участии в конкурсе в Верховный Суд, по результатам которого может быть обжалование только по процессуальным основаниям.
Понятно, что старые суды отменят любые новые усилия, если им дать такую возможность. Проблема нынешней реформы заключается в том, что слишком много полномочий в осуществлении этой реформы фактически по замене судей в обновлении судейского корпуса предоставили самим судьям, которых пытаемся заменить.
"Тем самым бандитам, которых мы хотим выбросить из системы, дали все рычаги влияния для внедрения этого закона в жизнь. А потом удивляемся, почему бандиты не хотят сами себя закрывать в тюрьмы или, по крайней мере, увольнять с должностей", – отметил Жернаков.
Блокирование судебной реформы: основное
- Пленум Верховного суда обратился к КСУ с просьбой проверить на конституционность судебную реформу президента. За такое обращение проголосовали 129 участников пленума, против – лишь 15.
- Среди тех, кто поддержал это решение, и председатель Верховного Суда Валентина Данишевская. Сначала судьи хотели голосовать в закрытом режиме, однако большая часть из них была против.
- Судьи видят нарушение Конституции в части формирования Этического совета при Высшем совете правосудия. А именно – что в него должны войти независимые международные эксперты с решающим правом голоса.
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