Это будет последняя зима, когда путин может шантажировать, – Огрызко

Такой диктатор как путин – однозначно продолжит свое наступление на всех фронтах. Он не откажется ни от одного инструмента для манипуляций, поэтому будет шантажировать Европу газом до последнего.

Об этом 24 каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Он также отметил, что путин до последнего будет давить и потребовать от своего правительства, чтобы оно нанесло максимально возможный экономический ущерб странам Запада.

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"Вы видите, что поставки газа в Европу прекратились, все идет к тому, что россия объявит Западу энергетическую войну. Уже абсолютно открыто и откровенно об этом говорит и сам путин, говорит, что это "ответ" на санкции", — говорит Огрызко.

По его словам, следует добавить, что остановка поставок газа – это абсолютная дикость, ведь этот газ должен куда-то уходить, он не может просто быть под землей.

Газохранилища и газопроводы россии заполнены, что сейчас делает россия – просто начинает его сжигать. Иногда можно встретить данные о том, что ежедневно сжигается газа на 10 миллионов долларов,

– говорит бывший министр иностранных дел.

"Представьте себе уровень идиотизма, я извиняюсь, который сегодня господствует в москве. С другой стороны, ничего другого, кроме таких сжиганий, оккупанты и не могут делать", – добавляет Огрызко.

По его мнению, россияне идут ва-банк и делают все, чтобы поставить Запад на экономические колени. Но, как мы знаем, наши западные партнеры накопили около 80% нужного количества газа, чтобы пройти зиму.

Как объясняет Владимир Огрызко, к 1 ноября они могут еще накопить до 10% объемов газа. При решении правительств некоторых стран уменьшить потребление газа на 15% — это означает, что Запад переживет эту зиму.

"Конечно, это не будет так просто, но это будет последняя зима, когда путин может прибегать к шантажу", — резюмирует он.

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