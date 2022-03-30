Это будет решающая битва войны, – военный эксперт сказал, чего ждать в ближайшее время

В войне России против Украины продолжается затягивающаяся оперативная пауза. Решающего развития событий следует ожидать уже в ближайшее время.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, предстоит решающее сражение войны.

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Жданов: По результатам битвы все станет ясно

Жданов предположил, что главные события полномасштабной российско-украинской войны будут происходить именно на Донбассе и на юге Украины. На Юге – это Мариуполь, а на Донбассе – зона ООС.

Я думаю, что это будет решающим сражением этой войны,

– спрогнозировал он.

Также военный эксперт добавил, что на остальных направлениях будет попытка атаковать, для того, чтобы Украина не могли перебросить силы на Донетчину и Луганщину.

По результатам этой битвы мы будем понимать, насколько близки к победе и что нам дальше делать. Тогда мы с вами можем возвращаться к вопросу прогнозов относительно длины или продолжительности этой войны. Олег Жданов Военный эксперт

Жданов рассказал о решающей битве в войне с Россией: смотрите видео