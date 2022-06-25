Это был дипфейк, – мэр Берлина пол часа общалась с ненастоящим Кличко
25 июня 2022 , 08:38Читати новину українською
Источник:DW
Мэр Берлина Франциска Гиффай 30 минут общалась с мужчиной, представившимся мэром Киева Виталием Кличко. Однако во время этого разговора у политика возникли подозрения, что на самом деле это не Кличко.
Об удивительном инциденте рассказали в канцелярии Сената Берлина. Видеозвонок прекратился, как только Гиффай поняла, что это дипфейк.
К теме Участвует в величайшей битве своей жизни, – Льюис восхищен мужеством Кличко