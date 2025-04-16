Это был очень страшный прилет по Херсону: после авиаудара сразу был артиллерийский обстрел

Утром 16 апреля россияне сбросили 4 авиабомбы, которые попали предварительно в здание ледовой арены, разрушив ее. После этого Россия дополнительно обстреляла Херсон.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в эфире 24 Канала рассказала, что в результате обстрела есть 7 пострадавших и один погибший. Погибшим является работник коммунального предприятия Херсона.

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"Собственно, это был действительно очень страшный прилет. Более 100 окон были выбиты. Очень активно работали и коммунальщики, и спасательные службы, все были на месте. И, на самом деле, за последние дни россияне очень активно обстреливали город, но самое страшное в том, что этот микрорайон считался одним из самых безопасных в городе", – рассказала Евгения Вирлич.

Она добавила, что в этом микрорайоне была довольно оживленная жизнь. Четыре прилета Кабов произошли либо рядом, либо непосредственно в самом микрорайоне. Эти прилеты были не только физически страшными, но и морально трудными для горожан.

"Ледовая арена была одним из символов города. Там тренировалась наша хоккейная команда, там свои первые шаги делал действующий чемпион Украины по фигурному катанию Кирилл Марсак. И все это очень сильно давит, и еще морально, не только физически", – рассказала Вирлич.

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