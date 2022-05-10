Это был последний парад Путина, – Вениславский

В России 9 мая прошел военный парад, на котором выступил Владимир Путин. Однако в таком формате он являлся последним для российского президента.

Об этом 24 каналу рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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"Мы с членами комитета нацбезопасности и обороны специально смотрели эту речь (Путина – 24 канал) для того, чтобы понимать сигналы, которые он подает. В первую очередь своим гражданам и вооруженным силам, ведь 9 мая для России – это символ именно военной мощи, военного могущества", – отметил нардеп.

Речь Путина была очень слабой

Как рассказал Вениславский, речь Путина как по содержанию, так и по форме была очень слабой в эмоциональном плане. Никаких слов для поднятия боевого духа солдат, которые продолжают бессмысленную и жестокую войну в Украине, в ней не было.

Это значит, что психологически произошел определенный излом. Наверное, на уровне высшего военно-политического руководства. Путин был в одиночестве. К нему даже ближайшие соратники по ОДКБ не приехали по разным причинам,

– отметил нардеп.

О слабости России свидетельствует даже то вооружение, которое россияне демонстрировали на параде. В частности, БМП-2 – устаревшие образцы.

"По моему глубокому убеждению, это был последний парад Путина в таком формате на 9 мая. В следующем году, я убежден, этого уже не будет", – добавил Вениславский.

Парад в России 9 мая: что известно

В России 9 мая на Красной площади состоялся жалкий военный парад. Страна-агрессор, которая начала жестокую войну против Украины, стянула остатки своей техники, чтобы продемонстрировать мнимую "мощь".

Следует отметить, что традиционного авиашоу в небе не было. Официальной причиной, которую сообщили россиянам, стала плохая погода. Однако в большинстве российских городов во время парада было солнечно.

За несколько дней до парада западные СМИ сообщали, что Путин на параде 9 мая намекнет Западу на ядерную войну самолетом "судного дня" – Ил-80, который может перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны. Одно этого не произошло. По данным Informnapalm, реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолета "судного дня".

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на парад в России. Там подчеркнули, что на марш вышли насильники и убийцы. В то же время сам парад является лишь пропагандистским шоу, которое не имеет ничего общего с победой во Второй мировой войне.

Вениславский прокомментировал парад 9 мая в России: смотрите видео