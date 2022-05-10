Про це 24 каналу розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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"Ми з членами комітету нацбезпеки та оборони спеціально дивилися цю промову (Путіна – 24 канал) для того, щоб розуміти сигнали, які він подає. Насамперед своїм громадянам і збройним силам, адже 9 травня для Росії – це символ саме військової потуги, військової могутності", – зазначив нардеп.

Промова Путіна була дуже слабкою

Як розповів Веніславський, промова Путіна як за змістом, так і за формою була дуже слабкою в емоційному плані. Жодних слів для підняття бойового духу тих солдатів, які продовжують безглузду та жорстоку війну в Україні, у ній не було.

Це означає, що психологічно відбувся певний злам. Напевно, на рівні найвищого військово-політичного керівництва. Путін був на самоті. До нього навіть найближчі соратники по ОДКБ не приїхали з різних причин,

– зауважив нардеп.

Про слабкість Росії свідчить навіть те озброєння, яке росіяни демонстрували на параді. Зокрема, БМП-2 – застарілі зразки.

"На моє глибоке переконання, це був останній парад Путіна у такому форматі на 9 травня. Наступного року, я переконаний, цього вже не буде", – додав Веніславський.

Парад у Росії 9 травня: що відомо

У Росії 9 травня на Червоній площі відбувся жалюгідний військовий парад. Країна-агресорка, яка розпочала жорстоку війну проти України, стягнула залишки своєї техніки, щоб продемонструвати уявну "міць".

Варто зауважити, що традиційного авіашоу у небі не було. Офіційною причиною, яку повідомили росіянам, стала нібито погана погода. Однак у більшості російських міст під час параду було сонячно.

За кілька днів до параду західні ЗМІ повідомляли, що Путін на параді 9 травня натякне Заходу на ядерну війну літаком "судного дня" – Іл-80, який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни. Одна цього не сталося. За даними Informnapalm, реальною причиною скасування повітряної частини параду стала діагностована несправність літака "судного дня".

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на парад у Росії. Там наголосили, що на марш вийшли ґвалтівники та вбивці. Водночас сам парад є лише пропагандистським шоу, яке не має нічого спільного з перемогою у Другій світовій війні.

Веніславський прокоментував парад 9 травня у Росії: дивіться відео