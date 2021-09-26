Это был троллинг, – Залужный о своем заявлении "проехаться на танке по Арбату"
Источник:"Радио Свобода"
Валерий Залужный заявил, что его слова о "проехаться танком по Арбату" – это троллинг. Больше всего он хочет, чтобы оккупированные территории Украины наконец были свободными.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Залужный прокомментировал свои слова в интервью Янине Соколовой. Там он подчеркнул, что прокатился бы на танке по самой старой улице Москвы.
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Больше, конечно, это был троллинг. И я ответил так, как хотела бы, пожалуй, услышать и Янина Соколова,
– отметил Залужный.
Генерал-лейтенант отметил, что его мечтой является освободить оккупированные территории. Чтобы Крым и Донбасс стали украинскими. Чтобы там запестрели украинские флаги, и закончилась война.
Что Залужный сказал об Арбате
- Во время разговора Соколова задавала Залужному вопросы от зрителей. В частности, один из них был именно о желании прокатиться на танке по Красной площади.
- На это Залужный ответил утвердительно. Он также отметил, что проехался бы еще по Арбату. И тогда танк должен непременно быть украшен украинской символикой.
- В то же время главнокомандующий ВСУ отметил: ехал бы осторожно, потому что московская площадь является памятником.
- От этого заявления "запылало" в российской пропагандистки Ольги Скабеевой.