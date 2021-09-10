Это был вызов, – Зеленский признался, не жалеет ли, что пошел в президенты

Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о своем решении стать Президентом Украины. Все потому, что это, наверное, возможность.

Зеленский признался, что иногда задумывается, зачем это все, если для этого иногда теряешь человечность, иногда – ощущение некоторой реальности. Поэтому нужно выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, что происходит вокруг.

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Но все же, помня, что это был вызов, ты на это пошел и самое главное, люди поверили, значит, нельзя по-другому. Ты уважаешь людей и хочешь, чтобы они тебя уважали не сейчас, когда ты президент, а самое главное, после,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что президентами остаются. И хочется, чтобы люди говорили: "Мы вас уважаем, не все было идеально, но тем не менее, все было неплохо".

Кроме того, Зеленский отметил: его рейтинг вырос. Также он отметил, что "стал известен до того, как играл президента".

Зеленский о втором сроке

Зеленский признался, что хотел бы выполнить все свои предвыборные обещания еще за время первой каденции.

Украинский лидер подчеркнул: "я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать".