Это была бы угроза для Украины: Сырский назвал еще одно достижение операции на Курщине

В августе прошлого года Силы обороны провели уникальную операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ назвал еще одно ее неочевидное достижение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Александра Сырского для The Wassington Post.

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Какие последствия Курской операции?

По словам главнокомандующего, за прошлый год примерно треть российских управляемых авиабомб (КАБов) была использована в Курской области, а не в Украине.

В то же время Курская операция ознаменовалась и появлением оптоволоконных дронов. Они появились именно на Курщине, а не на Востоке Украины. Такая же ситуация и с северокорейскими солдатами, которых сейчас может быть около 20 000 в регионе. До сих пор они не участвовали в боевых задачах в Украине.

Кроме того, за время Курской операции погибло или было ранено не менее 80 000 российских военнослужащих. Относительно потерь украинцев, то Александр Сырский отказался их разглашать, но сказал, что они значительно меньше, чем российские.

Заметим, в том же интервью Александр Сырский рассказал, как ВСУ до сих пор удается удерживать Покровск.