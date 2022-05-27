Это была слабость, – Данилов о переговорах в Минске

Сейчас некоторые европейские политики пытаются распространять тезис, что Украина и Россия должны проводить переговоры в "минском" формате. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, подобные переговоры в прошлом были ошибкой.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для 24 канала. Заметьте, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ранее заявил, что миссия Украины в этой войне – раз и навсегда остановить Россию. Поэтому никакого "Минска" не будет.

Не можем себе позволить любой "Минск", – Подоляк озвучил миссию Украины

Переговоры в Минске были слабостью

Лидеры Германии, Италии и Франции требуют от Украины то, что она делала на протяжении всех 8 лет войны с Россией. То есть проведение переговоров со страной-агрессоркой в "минском" формате. По мнению Данилова, такие переговоры в прошлом были слабостью.

Это была слабость. Любой государственный человек имеет возможность говорить нет. Если речь идет о государстве,

– заметил секретарь СНБО.

Заметьте, недавно президент Франции Эммануэль Макрон предложил главе государства Владимиру Зеленскому частично уступить Россию суверенитет Украины. Это якобы нужно для того, чтобы сохранить лицо президенту страны-агрессорки Владимиру Путину.

Однако Зеленский заявил, что Макрон зря все это делает. По его словам, Украина не готова что-то кому-то хранить, теряя свои территории, поскольку это совершенно несправедливо. Так что Путину не удастся сохранить лицо. По словам президента, он не думает, что "с этим человеком будет будущее".

В то же время премьер Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора призвал президента Франции воздержаться от каких-либо контактов с Россией . По его словам, с Путиным не следует вести переговоры на его условиях.

В то же время Подоляк заявил , что кроме Макрона Украине предлагали пойти на территориальные уступки России и другие европейские политики.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что Кремль активно посылает своих эмиссаров в европейские страны , в частности во Францию, Германию, Венгрию и т.д. Кроме того, представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что Россия хочет заключить новый договор коллективной безопасности не только с Украиной, но и со всем Западом.

"И вся радостная суета французов, немцев и заявления турок говорят о том, что Россия пытается сторговаться, заключить "Минск-3", – заметил Арестович.

Арестович добавил, что Россия пытается договориться с другими странами и остановить войну с сохранением за собой временно оккупированных территорий Украины. Однако такого никогда не произойдет, ведь бойцы ВСУ будут уничтожать захватчиков, пока они не исчезнут с территории нашего государства.

Тема – эксклюзивное интервью с Даниловым: "Красные линии" для Украины, коллаборанты и поддержка от мира