Это было бы катастрофой, – Шольц о признании боевиков на Донбассе

Канцлер Германии прокомментировал обращение Госдумы к президенту России по поводу "легализации" боевиков на Донбассе. По мнению Шольца, такое решение превратилось бы в политическую катастрофу и стало бы нарушением минских договоренностей.

Об этом канцлер Германии заявил во время совместного брифинга с главой Кремля Владимиром Путиным, передает 24 канал. Шольц уверен, что все стороны должны вернуться к "минскому процессу".

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Мирный процесс прервется, – Шольц

Конечно, если это (признание так называемых "республик боевиков" – 24 канал) станет реальностью, то это будет нарушением минских договоренностей. Тогда это будет означать, что мирный процесс прервется, это будет политической катастрофой,

– подчеркнул канцлер Германии.

Немецкий политик уверен, что главное – вернуться к мирному урегулированию, а именно к минскому процессу. Там, говорит Шольц, есть четкие критерии, которых следует придерживаться.

Что сказал об обращении Госдумы Путин

Владимир Путин тоже прокомментировал обращение Госдумы. Глава государства-агрессора отметил, что получил документ. Более того, он оправдывает действия депутатов "ориентировкой на избирателей". Якобы россияне "очень беспокоятся о жителях Донбасса".

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Что известно об обращении Госдумы о "легализации" боевиков:

Инициаторами "признания квазиреспублик" стали коммунисты.

15 февраля Госдума поддержала инициативу и передала обращение Путину.

Верховная Рада отреагировала на такие действия Москвы и приняла обращение к международным организациям и правительствам других стран по недопущению признания так называемых "республик оккупантов".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что, признав боевиков, Россия нарушит международное право и минские соглашения.

Госдума поддержала обращение о "легитимизации" боевиков: видео