Это было личное мнение коллеги, – Кравчук опровергла заявление об отставке правительства
Источник:24 канал
Нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда сделал громкое заявление о том, что в октябре весь Кабмин отправят в отставку. Однако оказалось, что это лишь его личное мнение, а не позиция всей политсилы.
Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала в эфире 24 канала. Она пояснила, что пока такого решения не было.
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"Сейчас не говорится об отставке всего Кабмина. Я думаю, что это было личное мнение коллеги, которую не так истолковали", – сказала Кравчук.
Она подчеркнула, что в кадровых вопросах нужно заседание фракции, обсуждение, а тогда уже – официальные комментарии.
Вы знаете, что следующим шагом после увольнения или написания заявления должно быть назначение. Сейчас никаких собеседований с кандидатами не было,
– заверила заместитель председателя фракции.
Кравчук подчеркнула, что актуальнее этот вопрос будет во второй половине сентября.
Также она призвала работать, а не говорить. Так отреагировала на то, что называют разные фамилии министров, которые якобы могут уйти в отставку.
Кравчук опровергла отставку: смотрите видео
Вероятная отставка правительства: последние заявления
- Дунда заявил об отставке правительства 8 сентября.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сразу же опроверг такие слухи. Однако не возразил, что некоторые изменения все же будут.
- Накануне Арахамия также заявлял, что в "Слуге народа" кадровый голод – никто не хочет становиться министром.