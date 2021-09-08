Это было личное мнение коллеги, – Кравчук опровергла заявление об отставке правительства

Нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда сделал громкое заявление о том, что в октябре весь Кабмин отправят в отставку. Однако оказалось, что это лишь его личное мнение, а не позиция всей политсилы.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала в эфире 24 канала. Она пояснила, что пока такого решения не было.

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"Сейчас не говорится об отставке всего Кабмина. Я думаю, что это было личное мнение коллеги, которую не так истолковали", – сказала Кравчук.

Она подчеркнула, что в кадровых вопросах нужно заседание фракции, обсуждение, а тогда уже – официальные комментарии.

Вы знаете, что следующим шагом после увольнения или написания заявления должно быть назначение. Сейчас никаких собеседований с кандидатами не было,

– заверила заместитель председателя фракции.

Кравчук подчеркнула, что актуальнее этот вопрос будет во второй половине сентября.

Также она призвала работать, а не говорить. Так отреагировала на то, что называют разные фамилии министров, которые якобы могут уйти в отставку.

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