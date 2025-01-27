Это было тупо и безответственно, – Зеленский о том, что Украина отдала ядерное оружие

Владимир Зеленский считает, что Украине не надо было отдавать свое ядерное оружие в обмен на Будапештский меморандум. По словам президента, это было абсолютно безответственное решение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского в интервью итальянской журналистке Чечилии Сале.

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Что сказал Зеленский о ядерном оружии и Будапештском меморандуме

Владимир Зеленский отметил, что встречался с президентом Дональдом Трампом, где они говорили и о Будапештском меморандуме, и о НАТО, и для чего Украине Альянс, и почему наше государство держится за гарантии безопасности и тому подобное.

"И мы говорили в деталях о Нормандском формате, о тех временах, 2019 год, когда Путин дает слово, а потом его не держит. И мне кажется, это самое главное, когда ты думаешь договариваться, если другая сторона не держит слово, и его нарушает и очень часто, то тебе надо исключительные условия для невозврата войны", – объяснил президент.

Кроме того, украинский лидер отметил, что говорил с Дональдом Трампом и о Будапештском меморандуме, и американский лидер слышал его позицию.

Моя позиция, наверное, отличается от лояльности к некоторым шагам. Я считаю, что так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой, потому что Украина отдавала ядерное оружие. Я не претендую, надо было отдавать, или не надо. По моему мнению, не надо, судя по тому, что на нас напали,

– отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что даже если в то время политика Америки и России были объединены, и они заставили Украину отдавать ядерное оружие, то, по словам Зеленского, это было, как минимум, опасно поменять такой тип оружия – ни на что.

"Надо было обменять на реальные гарантии безопасности, а тогда это было только НАТО. Если честно, то и сегодня это только НАТО, для нас в мирное время это НАТО, а во время войны мы понимаем – это сильная армия. То есть если бы я и менял ядерное оружие, то поменял бы на что-то очень сильное, что реально может остановить любого нападающего, несмотря на его величие, территорию, армию", – подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, НАТО – это сильная армия и блок безопасности. Поэтому, по словам Зеленского, отдать ядерное оружие на Будапештский меморандум было "абсолютно тупо, не логично и очень безответственно".

Другое то, что на Украину тогда влияли большие страны, большие экономики. Было непросто отказать, но надо уметь отказывать. Кстати, особенно, если ты находишься на такой должности как президент,

– сказал президент Украины.

В конце концов глава государства отметил, что рассказывал Трампу, что Украина обменяла ядерное оружие на войну, которая хоть и началась позже. В ответ на это американский президент, сказал, что понимает, о чем Владимир Зеленский говорит.