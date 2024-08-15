Последствия атаки можно уже увидеть на спутниковых изображениях. Авиационный эксперт Константин Криволап в разговоре с 24 Каналом объяснил, чем важно поражение аэродромов и что нужно, чтобы таких атак становилось больше.

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Массированная атака на аэродромы России

Украинские спецслужбы провели самую масштабную атаку на российские аэродромы. Сразу четыре аэропорта оказались под ударом: в Воронеже, Курске, Саваслейке и Борисоглебске.

Главное то, что это происходит постоянно. Мы все хотим, чтобы как можно больше самолетов было поражено, но для того, чтобы они пылали и горели, нам нужны ракеты хотя бы ATACAMS, еще лучше – Tomahawk. Но наши производители, наши ребята сейчас делают чудо,

– подчеркнул Константин Криволап.

Несмотря на все сложности и с довольно ограниченными возможностями Украине удается поражать важные объекты на территорию страны, которая заявляла о своей невероятной мощи и защищенность.

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Поражение "Саваслейки"

Отметим, что, по данным аналитиков, на аэродроме "Саваслейка" за ПВО отвечали лишь ЗРК. А вот работы других, более мощных средств – зафиксировано не было.

Интересно впечатление аэродрома "Саваслейка". Он ориентируется именно на перехватчики: МиГ-45, МиГ-31. Когда они взлетают на 20 – 40 минут, у нас все останавливается. Они это понимают. Поэтому удар по этому аэродрому, чтобы ребята там не чувствовали себя спокойно, – это очень хорошо,

– объяснил авиаэксперт.

Удар по "Саваслейке" нанесли на расстоянии около 700 километров от украинской границы. Поэтому дроны должны были пролететь около 800 километров. Учитывая фото поражений, считает Криволап, удары могли нанести украинскими дронами-камикадзе "Лютый".

"Что именно было поражено – сказать сложно. Учитывая то, как на последней фазе маневрировал наш "дрончик" – он прицеливался очень точно, то поражения точно есть", – добавил Криволап.