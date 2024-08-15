Наслідки атаки можна уже побачити на супутникових зображеннях. Авіаційний експерт Костянтин Криволап у розмові з 24 Каналом пояснив, чим важливе ураження аеродромів та що потрібно, аби таких атак ставало більше.

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Масована атака на аеродроми Росії

Українські спецслужби провели наймасштабнішу атаку на російські аеродроми. Одразу чотири летовища опинилися під ударом: у Воронежі, Курську, Саваслейці та Борисоглібську.

Головне те, що це відбувається постійно. Ми всі хочемо, щоб якомога більше літаків було вражено, але для того, щоб вони палали і горіли, нам потрібні ракети хоча б ATACAMS, ще краще – Tomahawk. Але наші виробники, наші хлопці зараз роблять диво,

– наголосив Костянтин Криволап.

Попри усі складнощі та з доволі обмеженими можливостями Україні вдається вражати важливі об'єкти на територію країни, яка заявляла про свою неймовірну могутність та захищеність.

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Ураження "Саваслейки"

Відзначимо, що, за даними аналітиків, на аеродромі "Саваслейка" за ППО відповідали лише ЗРК. А ось роботи інших, потужніших засобів – зафіксовано не було.

Цікавим є враження аеродрому "Саваслейка". Він орієнтується саме на перехоплювачах: МіГ-45, МіГ-31. Коли вони злітають на 20 – 40 хвилин, у нас все зупиняється. Вони це розуміють. Тому удар по цьому аеродрому, щоб хлопці там не почувалися спокійно, – це дуже добре,

– пояснив авіаексперт.

Удару по "Саваслейці" завдали на відстані близько 700 кілометрів від українського кордону. Тож дрони мали пролетіти близько 800 кілометрів. З огляду на фото уражень, вважає Криволап, ударів могли завдати українськими дронами-камікадзе "Лютий".

"Що саме було уражено – сказати складно. Зважаючи на те, як на останній фазі маневрував наш "дрончик" – він прицілювався дуже точно, то ураження точно є", – додав Криволап.