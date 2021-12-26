Такое мнение в своем блоге высказал журналист Алексей Печий. Он считает, что максимум, на что Россия способна со своей экономикой – это "кошмарить" Украину с помощью локальных вспышек конфликта на Донбассе.

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Доказательством того, что Путин ни на что не способен, является иллюстрация от Visual Capitalist.

Уровень ВВП России

"Если же Путин решится на полномасштабное вторжение в Украину, США и партнеры в Европе легко переживут расходы от санкций, которые уничтожат экономику России", – заверил Печий.

ВВП России по сравнению с другими странами / инфографика Visual Capitalist

Уровень ВВП России – 1,6 триллиона долларов, в то же время в некоторых странах такая ситуация:

США – 22,9 триллиона долларов;

Германия – 4,2 триллиона долларов;

Великобритания – 3,1 триллиона долларов;

Франция – 2,9 триллиона долларов;

Италия – 2,1 триллиона долларов.

Так кто там у кого требует гарантии "немедленно"? Кто там кому условия нерасширения выставляет? Смешно,

– подытожил Печий.

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