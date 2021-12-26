Такое мнение в своем блоге высказал журналист Алексей Печий. Он считает, что максимум, на что Россия способна со своей экономикой – это "кошмарить" Украину с помощью локальных вспышек конфликта на Донбассе.
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Доказательством того, что Путин ни на что не способен, является иллюстрация от Visual Capitalist.
Уровень ВВП России
"Если же Путин решится на полномасштабное вторжение в Украину, США и партнеры в Европе легко переживут расходы от санкций, которые уничтожат экономику России", – заверил Печий.
ВВП России по сравнению с другими странами / инфографика Visual Capitalist
Уровень ВВП России – 1,6 триллиона долларов, в то же время в некоторых странах такая ситуация:
- США – 22,9 триллиона долларов;
- Германия – 4,2 триллиона долларов;
- Великобритания – 3,1 триллиона долларов;
- Франция – 2,9 триллиона долларов;
- Италия – 2,1 триллиона долларов.
Так кто там у кого требует гарантии "немедленно"? Кто там кому условия нерасширения выставляет? Смешно,
– подытожил Печий.
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Что требует от Запада Путин
- Президент России заявлял, что хочет, чтобы НАТО предоставило ему гарантии того, что Украина не станет членом Альянса.
- Неофициально известно, что совещание России и НАТО по "гарантиям безопасности" запланировали на 12 января.
- К слову, Путин заявил, что Украину создал Ленин.