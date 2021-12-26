Таку думку у своєму блозі висловив журналіст Олексій Печій. Він вважає, що максимум, на що Росія здатна зі своєю економікою – це "кошмарити" Україну за допомогою локальних спалахів конфлікту на Донбасі.
До теми Відповідь може бути різною, – Путін про відмову НАТО розглядати пропозиції про безпеку
Доказом того, що Путін ні на що не здатен, є ілюстрація від Visual Capitalist.
Рівень ВВП Росії
"Якщо ж Путін зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну, США та партнери в Європі легко переживуть витрати від санкцій, які знищать економіку Росії", – запевнив Печій.
ВВП Росії у порівнянні з іншими країнами / Інфографіка Visual Capitalist
Рівень ВВП Росії – 1,6 трильйона доларів, водночас в деяких країнах така ситуація:
- США – 22,9 трильйона доларів;
- Німеччина – 4,2 трильйона доларів;
- Велика Британія – 3,1 трильйона доларів;
- Франція – 2,9 трильйона доларів;
- Італія – 2,1 трильйона доларів.
То хто там у кого вимагає гарантії "негайно"? Хто там кому умови нерозширення виставляє? Смішно,
– підсумував Печій.
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Що вимагає від Заходу Путін
- Президент Росії заявляв, що хоче, аби НАТО надало йому гарантії того, що Україна не стане членом Альянсу.
- Неофіційно відомо, що нараду Росії та НАТО щодо "гарантій безпеки" запланували на 12 січня.
- До слова, Путін заявив, що Україну створив Ленін.