Таку думку у своєму блозі висловив журналіст Олексій Печій. Він вважає, що максимум, на що Росія здатна зі своєю економікою – це "кошмарити" Україну за допомогою локальних спалахів конфлікту на Донбасі.

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Доказом того, що Путін ні на що не здатен, є ілюстрація від Visual Capitalist.

Рівень ВВП Росії

"Якщо ж Путін зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну, США та партнери в Європі легко переживуть витрати від санкцій, які знищать економіку Росії", – запевнив Печій.



ВВП Росії у порівнянні з іншими країнами / Інфографіка Visual Capitalist

Рівень ВВП Росії – 1,6 трильйона доларів, водночас в деяких країнах така ситуація:

США – 22,9 трильйона доларів;

Німеччина – 4,2 трильйона доларів;

Велика Британія – 3,1 трильйона доларів;

Франція – 2,9 трильйона доларів;

Італія – 2,1 трильйона доларів.

То хто там у кого вимагає гарантії "негайно"? Хто там кому умови нерозширення виставляє? Смішно,

– підсумував Печій.

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