Это еще даже не война, – журналист о борьбе Зеленского с Ахметовым

Владимиру Зеленскому приписывают "войну" с олигархом Ринатом Ахметовым. Это не будет целенаправленная история.

Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал гендиректор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко. По его словам, конфликт президента с олигархом не имеет вид войны.

К теме Из-за конфликта с Зеленским Ахметов теряет почти миллиард долларов – Forbes

Мартыненко: подготовка к переговорам

Мартыненко считает, что в отношениях Зеленского и Ахметова пока продолжается выставление переговорных процессов. "Это еще даже не война", – объяснил он.

Это просто подготовка к переговорам. Однако если результатов не будет и переговоры не начнутся, то тогда это перерастет в серьезную войну со всеми последствиями,

– отметил журналист.

Он рассказал, что возможным следствием может стать развал монобольшинства – фракции "Слуга народа". С невозможностью парламента принимать решения.

Обратного пути уже не будет. Власти должны понять, что перед зимним сезоном, где будет трудно, начинать драку было неправильно. Более правильным было бы ограничивать возможности олигархов с помощью Антимонопольного комитета и других законов. Александр Мартыненко Гендиректор информагентства Интерфакс-Украина

Интервью с Александром Мартыненко в программе "Первые лица": смотрите видео

Конфликт Зеленского и Ахметова: коротко