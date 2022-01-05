Это еще даже не война, – журналист о борьбе Зеленского с Ахметовым
Источник:24 канал
Владимиру Зеленскому приписывают "войну" с олигархом Ринатом Ахметовым. Это не будет целенаправленная история.
Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал гендиректор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко. По его словам, конфликт президента с олигархом не имеет вид войны.
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Мартыненко: подготовка к переговорам
Мартыненко считает, что в отношениях Зеленского и Ахметова пока продолжается выставление переговорных процессов. "Это еще даже не война", – объяснил он.
Это просто подготовка к переговорам. Однако если результатов не будет и переговоры не начнутся, то тогда это перерастет в серьезную войну со всеми последствиями,
– отметил журналист.
Он рассказал, что возможным следствием может стать развал монобольшинства – фракции "Слуга народа". С невозможностью парламента принимать решения.
Обратного пути уже не будет. Власти должны понять, что перед зимним сезоном, где будет трудно, начинать драку было неправильно. Более правильным было бы ограничивать возможности олигархов с помощью Антимонопольного комитета и других законов.
Интервью с Александром Мартыненко в программе "Первые лица": смотрите видео
Конфликт Зеленского и Ахметова: коротко
- Публичные отношения между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах, из-за борьбы с компаниями на рынках и отставки Дмитрия Разумкова с должности главы парламента.
- Партия "Слуга народа" заявила 24 ноября, что нардепы не будут ходить на эфиры телеканалов, которые связывают с Ахметовым. Такое решение мотивировали тем, что СМИ стали шантажом для государства.
- На своей пресс-конференции Зеленский заявил, что олигарха якобы хотят втянуть в госпереворот. Его планировали 1 – 2 декабря и должны были привлечь миллиард долларов.