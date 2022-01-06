Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко. За його словами, конфлікт президента з олігархом не має вигляд війни.

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Мартиненко: Підготовка до переговорів

Мартиненко вважає, що у стосунках Зеленського й Ахметова поки триває виставлення переговорних процесів. "Це ще навіть не війна", – пояснив він.

Це просто підготовка до переговорів. Проте якщо результатів не буде й переговори не почнуться, то тоді це переросте в серйозну війну зі всіма наслідками,

– зазначив журналіст.

Він розповів, що можливим наслідком може стати розвал монобільшості – фракції "Слуга народу". З неможливістю парламенту ухвалювати рішення.

Зворотного шляху вже не буде. Влада має зрозуміти, що перед зимовим сезоном, де буде важко, починати бійку було неправильним. Правильнішим було б обмежувати можливості олігархів за допомогою Антимонопольного комітету та інших законів. Олександр Мартиненко Гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна

Інтерв'ю з Олександром Мартиненком у програмі "Перші особи": дивіться відео

Конфлікт Зеленського та Ахметова: коротко