Это еще не конец, – Семенченко отпустили из-под стражи

Соломенский районный суд 14 июля изменил Семену Семенченко меру пресечения на домашний арест. Политика подозревают в создании "частной военной организации".

Сам Семенченко заявил, что "борьба продолжается". Решение суда он назвал "маленькой победой в большой войне".

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Изменения мера пресечения – домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается,

– отметил Семенченко.

Дело Семенченко: главное