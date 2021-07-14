Это еще не конец, – Семенченко отпустили из-под стражи
14 июля 2021 , 10:38Читати новину українською
Источник:фейсбук Семена Семенченко
Соломенский районный суд 14 июля изменил Семену Семенченко меру пресечения на домашний арест. Политика подозревают в создании "частной военной организации".
Сам Семенченко заявил, что "борьба продолжается". Решение суда он назвал "маленькой победой в большой войне".
Заметьте Семенченко объявили новое подозрение по делу о "незаконной ЧВК"
Изменения мера пресечения – домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается,
– отметил Семенченко.
Дело Семенченко: главное
- Весной 2021 года Служба безопасности Украины сообщила о прекращении деятельности так называемой "частной военной компании". Ее "участников" тренировали на специальной базе в Киевской области. Новобранцев обучали обращаться с оружием, а также знакомили с навыками военных боевых действий.
- В основании этой компании подозревают Семена Семенченко и "внештатного агента" НАБУ Евгения Шевченко. В то же время политики опровергают все обвинения.
- Семенченко задержали. В СИЗО ему стало плохо. Позже политика перевели в больницу. Сам Семенченко заявил, что у него диагностировали "мерцательную аритмию".
- Впоследствии Семенченко также вручили подозрение из-за обстрела телеканала "112 Украина". Инцидент произошел в июле 2019 года.
- Уже в июле 2021 года Семенченко объявили о подозрении по делу о "незаконной ЧВК". Семенченко инкриминируют хранение огнестрельного оружия или боевых припасов по сговору группы людей.