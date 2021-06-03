На это есть политическая воля, – Гетманцев о законопроекте против олигархов

В Верховную Раду внесли законопроект, который определяет понятие "олигарх" в Украине. Однако для того, чтобы сломать олигархическую систему в государстве, необходима политическая воля.
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в программе "6/9" заявил, что это негативное явление формировалось в Украине в течение 30 лет. Однако за это время ни у кого не было политической воли, чтобы сломать олигархическую систему.
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Политическая воля – основа перемен
По словам Гетманцева, некоторые сейчас критически относятся к законопроекту, ведь украинская власть часто обманывала общество. Впрочем, по его мнению, Владимир Зеленский демонстрирует необходимую политическую волю еще до его принятия.
Гетманцев отметил, что именно это явление должно лежать в основе изменений в государстве.
Эта политическая воля у нас есть и это очевидный факт,
– подчеркнул нардеп.
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Законопроект об олигархах: коротко
- Во время заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое состоялось 15 апреля, Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта о статусе олигарха в Украине. Над ним работают специалисты из СНБО, Офиса Президента и Антимонопольного комитета.
- Документ внесли в Верховную Раду 2 июня. Президент обозначил его как неотложный.
- Впоследствии законопроект передали на рассмотрение в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.