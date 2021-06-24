Это фейк, – Зеленский о якобы уменьшении оборонных поставок Украине

Владимир Зеленский назвал информацию о якобы уменьшении оборонных поставок США в Украину фейком. Это подтвердили и в Белом доме.

Как отметил президент Украины в интервью, США не уменьшили, а увеличили поставки.

Важно Нонсенс, – Белый дом опроверг слухи о заморозке военной помощи Украине

Украинский лидер назвал "замораживание военной помощи Украине" фейком.

Это неправда. Уже есть официальный ответ Белого дома, где они говорят открыто, что это чистый фейк. И, кстати, я не знаю, откуда он: из России или Украины,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что многие украинские СМИ об этом сказали. Но, по словам президента, военная помощь точно увеличена.

Что стоит знать об инциденте

Ранее известное издание Politico заявило, что Белый дом якобы остановил выплату 100-миллионной военной помощи Украине. Такую информацию обнародовали со ссылкой на собственные источники. Интересно, что только 11 июня Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине – на 100 миллионнов долларов.

Впоследствии в Белом доме опровергли сообщения прессы о задержании военной помощи Украине, но сообщили, что действительно подготовили еще один резервный пакет, который не был предоставлен.

Вероятно, именно об этом резерве, который так и не был в итоге предоставлен, и говорилось в сообщениях изданий Washington Post 16 июня и Politico 18 июня.

Впоследствии в США назвали мнение о том, что США задержали оборонительную помощь Украине, ерундой. В Вашингтоне напомнили о поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.