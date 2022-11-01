Империя умирает, – Подоляк отреагировал на бессмысленную "клоунаду" Лаврова

Сергей Лавров обратился к странам Запада по поводу войны в Украине в стихах. Это свидетельствует о том, что у России не осталось иных инструментов, чтобы донести свою позицию.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Глава МИД России записал видеообращение, в котором прочитал стихотворение об отношениях "славянских племен".

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Лавров упомянул о "спорах славян между собой" и призвал западные страны не вмешиваться в "семейную рознь". По словам Подоляка, это указывает на внутренний распад российской управленческой вертикали.

Это очень красноречивая симптоматика того, что империя смертельно больна и умирает. На первый план выходят не прагматизм, не логика, не попытка понять причины и последствия, а подобная клоунада. Ведь никак иначе это назвать нельзя,

– сказал советник главы ОП.

О чем свидетельствует стихотворение-обращение Лаврова

Подоляк отметил, что такие бессмысленные действия Лаврова играют в пользу Украины.

"У Лаврова нет дипломатического инструмента, чтобы донести до Запада свою правоту. Все потому, что у России нет этой правоты. Это абсолютно фейковая страна, которая очень тяжело болеет", – подчеркнул советник главы Офиса Президента.

Несмотря на это, Кремль пытается обратиться к Западу таким удивительным образом. При этом россияне играют на мифе о великой и мощной русской культуре.

И вот этот человек, по фамилии Лавров, серьезно считает, что достаточно прочитать графоманский стих и таким образом решить глобальную проблему, которую он же и создал. Речь идет о войне XXI века, которая является аналогом Второй мировой,

– сказал Подоляк.

"Это фиаско русской неоимперии"

По словам советника главы ОП, стихотворение Лаврова – это неудачная попытка убедить в чем партнеров Украины, которые искренне не понимают, как Россия может массово убивать гражданских людей и говорить об этом в прямом эфире, как это делает Владимир Путин.

Это фиаско русской неоимперии и бессознательное подчеркивание тяжелой болезни. Больше не существует фундаментальной русской государственности. Есть определенный набор функций и странных министров – не только Медведева и Лаврова, но и других.

– добавил Подоляк.

Он отметил, что можно собрать целую коллекцию того, какие бессмысленные вещи говорят или делают представители российских властей.

Михаил Подоляк прокомментировал стихотворение Лаврова: смотрите видео

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