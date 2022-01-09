Это интерес Коломойского, – Шабунин сказал, почему блокируют конкурс в САП
Источник:24 канал
Блокирование конкурса в Специализированную антикоррупционную прокуратуру может быть связано с Игорем Коломойским. В частности, вероятно, это касается его интересов.
Об этом рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. В ответ на вопрос о том, откуда исходит умысел по блокированию конкурса, он сказал: "Гарантировано, Коломойский есть в процессе, потому что глава комиссии делегирована группой "За будущее".
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Виталий Шабунин отметил, что в ключевых моментах конкурса 5 человек не подняли руки, трижды – на предпоследнем заседании. Очевидно, действуя синхронно.
Банковая может защищать Коломойского
"В этом году Сытник сажал самолет, на котором убегал один из главных фигурантов дела "Приватбанка" в Вену. Вручил ему подозрение. Подозрения вручены главе правления Дубилету, всем ключевым людям в этом деле. Дело готовится к завершению", – рассказал Шабунин.
Полный выпуск интервью с Виталием Шабуниным: смотрите видео
По мнению главы Центра противодействия коррупции, дело может никогда не попасть в суд.
Это интерес Коломойского – чтобы во главе САП не было независимого человека.
По словам Виталия Шабунина, вероятно, Банковая блокирует конкурс в Специализированную антикоррупционную прокуратуру не только из-за олигарха, однако Коломойский – одна из причин.
"В частности (блокирует – 24 канал) защищая Коломойского. Вы где-то видите проблемы у Коломойского? Хоть в какой-то сфере? Ни в одной из сфер. У Коломойского все прекрасно", – сказал Шабунин.
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Глава ЦПК добавил, что у Коломойского есть проблемы, но их реализацией является решение суда, до чего еще не дошло. В любой момент Ирина Венедиктова, исполняющая обязанности руководителя САП, может сменить прокуроров, которые догоняют Коломойского, на тех, которые закрыли "Роттердам+", например.Справка. В 2017 году НАБУ начало уголовное производство относительно формулы "Роттердам+". В конце августа 2020 года САП отменила все подозрения, которые возникли во время расследования.
Конкурс на избрание руководителя САП: кратко
- Конкурсный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры начался в конце января 2021 года. До финала дошли двое кандидатов.
- Однако процесс несколько раз срывали. В частности, в Центре противодействия коррупции заявили, что очередное заседание по избранию руководителя САП сорвали 25 ноября. Уже 21 декабря конкурс снова сорвали – члены комиссии не набрали достаточное количество голосов за нового антикоррупционного прокурора.
- Американское посольство в Киеве призвало Украину как можно быстрее выбрать антикоррупционного прокурора.