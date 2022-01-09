Про це розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. У відповідь на запитання про те, звідки виходить умисел щодо блокування конкурсу, він сказав: "Гарантовано, Коломойський є у процесі, бо голова комісії делегована групою "За майбутнє".
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Віталій Шабунін зауважив, що в ключових моментах конкурсу 5 людей не підняли руки, тричі на передостанньому засіданні. Очевидно, діючи синхронно.
Банкова може захищати Коломойського
"Цьогоріч Ситник саджав літак, на якому втікав один з головних фігурантів справи "Приватбанку" в Відень. Вручив йому підозру. Підозри вручені голові правління Дубілету, всім ключовим людям у цій справі. Справа готується до завершення", – розповів Шабунін.
Повний випуск інтерв'ю з Віталієм Шабуніним: дивіться відео
На думку голови Центру протидії корупції, справа може ніколи не буде в суді.
Це інтерес Коломойського – щоб на чолі САП не було незалежної людини.
За словами Віталія Шабуніна, ймовірно, Банкова блокує конкурс в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру не лише через олігарха, проте Коломойський – одна з причин.
"Зокрема (блокує – 24 канал) захищаючи Коломойського. Ви десь бачите проблеми у Коломойського? Хоч в якійсь сфері? В жодній зі сфер. У Коломойського все прекрасно", – сказав Шабунін.
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Глава ЦПК додав, що у Коломойського є проблеми, але їхньою реалізацією є рішення суду, до чого ще не дійшло. У будь-який момент Ірина Венедіктова, яка виконує обов'язки керівника САП, може змінити прокурорів, які доганяють Коломойського на тих, що закрили "Роттердам+", наприклад.
Конкурс на обрання керівника САП: коротко
- Конкурсний відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочався наприкінці січня 2021 року. До фіналу дійшли двоє кандидатів.
- Проте процес кілька разів зривали. Зокрема, у Центрі протидії корупції заявили, що чергове засідання щодо обрання керівника САП зірвали 25 листопада. Вже 21 грудня конкурс знову зірвали – члени комісії не набрали достатньої кількості голосів за нового антикорупційного прокурора.
- Американське посольство у Києві закликало Україну якнайшвидше обрати антикорупційного прокурора.