Цілком розділяю його бажання, але є одна проблема. У той самий момент, коли Зеленський це заявляв, деякі члени команди нашого президента демонстративно ламали президентські зобов'язання перед урядом США.

До теми Комісія з обрання керівника САП знову зірвала засідання

Представники від влади на очах послів ключових країн НАТО зірвали оголошення нового керівника антикорупційної прокуратури. Зробили це в показово нахабний спосіб. Яка там після цього "чітка часова перспектива" членства НАТО?

Максимальна шкода зовнішній політиці

Після того, як президент показово витер ноги у своїх публічні зобов'язання перед США, нам би вже обіцяної допомоги не втратити. Мова йде, нагадаю, про таку потрібну Україні сучасну зброю.

Нагадаю, Зеленський особисто підписав спільну з Байденом заяву, в якій зобов'язався, цитую: "Негайно обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури". Це було 2 вересня – майже 4 місяці тому.

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Якби в мене було завдання завдати максимальної зовнішньополітичної шкоди Україні, то я б вчинив саме так, як представники влади вчинили з конкурсом на керівника САП.

Зеленський не може відстежити конкурс

Припустимо, що Зеленський нічого не знав, і його, бідного, знову обіграли чи його власні корупціонери, чи Коломойський, чи росіяни безпосередньо, або й всі вони разом.

Я переконаний, що у країні, що воює, президент, якого можна аж так просто обвести, не зможе гарантувати національну безпеку своїм громадянам!

Чи спроможний Зеленський вести країну у війні, якщо не може елементарний конкурс простежити? Конкурс, про який пишуть всі медіа і йому особисто на кожній зустрічі нагадують посли G7?

Конкурс зривали в показовий спосіб

Тепер трішки детальніше про те, як Зеленський з Єрмаком таки зірвали призначення керівника САП. Переможцем став детектив НАБУ Олександр Клименко. Це той, який доганяв заступника Єрмака – Олега Татарова.

Рятуючи Татарова від покарання за корупційний злочин, офіс Зеленського використав генпрокурорку та її заступників, ДБР, СБУ та суди трьох інстанцій. Тоді хіба ЖЕКи Татарова не від НАБУ не рятували.

Але повернемося до зриву затвердження переможця конкурсу. Вони зробили це в показовий, підкреслено спосіб. Щоб в наших Західних союзників точно не лишилося сумнівів, що вони витерли ноги у президентські зобов’язання.

"Достойники" Банкової

Контрольовані Офісом Президента члени комісії відмовилися затвердити, ними ж проставлені та особисто оголошені бали. Тобто вони відмовилися проголосувати, що 230+16=246.

Члени комісії від парламенту (5 з 6) відмовилися проголосувати за фінальне рішення. Двічі відмовилися, а потім на очах шокованих міжнародників ще кілька годин ганьбили Україну, виправдовуючи увесь той цирк.

Перелічу цих керованих Банковою "достойників":

голова комісії Катерина Коваль (вона зривала конкурс найбільше);

Богдан Романюк; Олена Бусол;

Євген Соболь;

Андрій Гуджал.

Фінальні бали в рейтингу такі: Олександр Клименко – 246 балів, Андрій Синюк – 229 балів. Арифметика переконує, що 246 більше ніж 229, а значить переміг детектив НАБУ Клименко.

До речі, Бусол поставила Клименку за співбесіду 2 бали з 25 можливих, а Гудлжал – 1 бал. До того ж "опешному" Синюку поставили максимум. Як бачите, махлювали до останнього.

Банкова не давала голосів

Зрештою Коваль зачитала проєкт рішення комісії, за яким переміг детектив НАБУ Клименко. Однак контрольовані Банковою члени комісії не дали голоси за формальне рішення. Просто з дерев'яними лицями не підняли руки. Двічі.

До речі До блокування оголошення нового керівника САП підключили Венедіктову, – Шабунін

Виглядало це просто огидно. Я дивився на це все і згорав від лютого іспанського сорому, розуміючи, як ці люди гвалтують репутацію України. Цю історію ганьби Офісу Президента і потенційної катастрофи для України ще не закінчено.