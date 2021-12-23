Всі "молилися антикорупційним богам", щоб ті нарешті зглянулися і явили нового очільника САП. Але боги далеко, а Андрій Єрмак, Олег Татаров, Ірина Венедіктова та Окружний адмінсуд Києва – близенько. І їх делеговані Верховною Радою члени конкурсної комісії, як показав розвиток подій, бояться чи то поважають більше.

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Міжнародники дали кілька шансів

Інакше пояснити, чому делегований "слугами народу" Євген Соболь, народні обранці Катерина Коваль і Олена Бусол з партії "За майбутнє", Богдан Романюк з "Довіри" і Андрій Гуджал з "Опозиційної платформи – За життя" відмовились у фіналі підняти руку, щоб зафіксувати перемогу Клименко просто за кількістю набраних ним балів – складно.

Водночас власне голосування проходило двічі. Тобто міжнародники давали їм кілька шансів. Але ні. Іноземці закликали до логіки й пояснювали, що якщо порахувати бали, то переможець вже усім відомий. Але знову ні.

Незалежні й незаангажовані представники комісії чекали до останнього, але надія померла, коли представники парламенту почали сперечатися, сваритися, ображати і звинувачувати один одного (все як на ефірах токшоу) у всіх смертних гріхах.

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Суперечок могли уникнути

Найцікавіше, що всієї цієї ситуації можна було уникнути. Ще під час обрання цих "посланців" від парламенту. Нардепи, які розуміли важливість і необхідність найшвидшого обрання прокурора САП просили обрати хоча б одну.

Одну незалежну людину, яка б дала таку необхідну зараз перевагу міжнародникам. Але ми ж не шукаємо легких шляхів. Тому в Верховній Раді три рази провалювали голосування за "парламентську" квоту.

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Потім вирішили домовлятися, з опозицією, тому компанію "слугам" склали представники "Довіри", "За майбутнє" і ОПЗЖ. Тепер зрозуміло чому.

Ще ж справа "Приватбанку" може зрушити з місця, а це вже не на руку ані "Довірі", ані "За майбутнє". Але конкурсна комісія домовилась (вже на цьому моменті мало б бути смішно, але сумно) зібратися цього тижня, щоб таки завершити конкурс.

Але чи збігатимуться зірки, чи збереться кворум чи не роз'їдуться поважні нардепи в Буковель, і чи піднімуть вони руки – питання не інакше як для баби Ванги.

Тепер навіть цікаво, хто конкурс таки зариє остаточно: конкурсна комісія чи одіозний Окружний адмінсуд Києва.

ОАСК, нагадаю, 20 грудня взяв і взагалі скасував порядок роботи конкурсної комісії на посади в САП. Звісно, зробив це за абсолютно надуманими причинами, які розваляться у апеляції. Але ж теж з усіх сил намагається вислужитись перед президентом, щоб його, "такий гарний і поступливий", не ліквідували, як обіцяли.

Детектив НАБУ переміг у конкурсі САП

Проте щоб не сталося, знайте, що переміг у конкурсі детектив НАБУ Олександр Клименко, який, за результатами цього конкурсу, набрав 246 балів. Водночас Андрій Синюк, делегований Офісом генерального прокурора, якого дуже хоче на цій посаді бачити Венедіктова – лише 229.

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Така яскрава вийшла ілюстрація боротьби з корупцією. І найгірше, що її побачили не лише ми в Україні, а й наші міжнародні партнери, ті самі, які прописали у меморандумі з МВФ й у підсумковому комюніке зустрічі Байдена й Зеленського – обрати голову САП.

А ми "попробували і у нас не вийшло". Тільки за це "не вийшло" нам доведеться відповідати тепер по всім фронтах.

У яке НАТО ви хочете? Після того, як президент порушує взяті на себе зобов'язання перед США. Який транш від МВФ? Якщо ви не можете обрати того, хто цю корупцію має здолати в Україні?

Яка зброя і підтримка від Сполучених Штатів? Якщо ви обіцяєте одне, а робите інше.