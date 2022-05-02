Это явно российская история, – Денисенко об обстрелах приграничных регионов России
Кремль обвиняет Украину в атаках на Курскую, Бедгородскую и Брянскую пограничные области. Однако эти обстрелы являются русской историей.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.
В Белгороде снова слышали взрывы, а в небе заметили неизвестное сияние
По его словам, то, что российские спецслужбы во многих случаях нагнетают, является абсолютной правдой.
Обстрелы, о которых мы слышим, как российские силы обстреливают чуть ли не каждый день – это явно русская история.
– заметил советник министра.
Как рассказал Денисенко, когда в течение 2 недель обстреливают пограничные российские силы, но нет ни одного погибшего, такая система вызывает большое удивление. Поэтому в этом случае россияне могут просто пытаться побуждать собственное население к мобилизации.
Обстрелы пограничных областей России: что известно
- Российские СМИ 1 апреля сообщили о пожар на нефтебазе в российском Белгороде, расположенном недалеко от украинской границы.
- В Минобороны ответили, что Украина не несет ответственности за все катастрофы или происходящие на территории России события, в частности по пожару на нефтебазе в Белгороде.
- Следует заметить, что взрывы были и в других городах России. В частности, 25 апреля два взрыва прогремели в российском Брянске. Известно, что россияне сами обстреляли область, чтобы обвинить в провокациях Украину.
- Служба безопасности Украины перехватила разговор кафиров, свидетельствующий о том, что именно государство-агрессорка нанесло удар по селу Климово в Брянской области.
- В российской Белгородской области 1 мая в очередной раз услышали взрывы . Там вспыхнул объект, принадлежащий министерству обороны страны-агрессорки.