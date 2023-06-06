Это экоцид: у Зеленского показали шокирующее видео после подрыва Каховской ГЭС
Источник:Андрей Ермак
Утром 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. На это уже отреагировали в Офисе Президента Украины.
Так, в ОП назвали этот случай "экоцидом". Также в ведомстве показали последствия подрыва ГЭС и что там происходит.
Важно Поняв, что натворили, оккупанты сами эвакуируются, – Гуменюк о подрыве Каховской ГЭС
Реакция Офиса Президента
Глава ОП Андрей Ермак назвал подрыв Каховской ГЭС очередным военным преступлением российских террористов. Он подчеркнул, что сейчас Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО.
Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы,
– отметил Ермак.
Он также подчеркнул, что такие действия оккупантов несут угрозу для ЗАЭС. В настоящее время власть работает как центральная, так и региональная.
"Безопасность людей сегодня – приоритет. Должны обеспечить наказание для врага на международном уровне", – добавил глава ОП.
Шокирующие кадры после подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео
Подрыв Каховской ГЭС: что известно
- В настоящее время разрушения дамбы значительны, существует риск полного подтопления ее остатков.
- Каховское водохранилище быстро теряет воду – уровень снижается со скоростью до 15 сантиметров в час.
- Кинбурнский полуостров рискует временно превратиться в остров из-за затопления дороги, сообщил Виталий Ким.
- По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, россияне совершили акт террора – взорвали Каховскую ГЭС. Через 5 часов вода достигнет критического уровня. В настоящее время началась эвакуация жителей опасных районов. Все службы работают.
- В МВД Украины сообщили, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр.
- Напомним, что в первые дни полномасштабной агрессии в феврале 2022 года оккупанты захватили Северо-Крымский канал и Каховскую ГЭС.
- Кстати, на этот беспредел уже отреагировал Владимир Зеленский. По словам президента, российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.
- В настоящее время микрорайон Корабел в Херсоне обесточили в целях безопасности, заявил руководитель ГВА Мрочко. Через несколько часов также отключат газоснабжение.